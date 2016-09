Menina de 11 anos sequestrada por dois homens é resgatada após mandar mensagem de celular para o seu pai

Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento no sequestro e no estupro de uma menina de 11 anos. A garota estava desaparecida e foi encontrada na casa de um dos detidos. O resgate ocorreu depois que a vítima enviou uma mensagem ao pai por um número de celular desconhecido, que possibilitou a identificação dos suspeitos.

A menina saiu de casa dizendo aos pais que iria até a escola em que estudava. No entanto, sumiu e só mandou notícias no dia que foi resgatada – cinco dias depois. Segundo o pai, ela enviou uma mensagem dizendo que estava bem, mas por um número de celular desconhecido. “Aí eu joguei esse número no WhatsApp e apareceu uma foto de identificação. Nela apareciam três homens e a placa de um carro no fundo. Aí levei isso para a polícia”, contou.

A partir da placa do veículo, a polícia conseguiu identificar os suspeitos e encontrar a casa onde a menina estava em Goiânia (GO). No momento da abordagem, ela estava acompanhada por dois homens, de 24 e 43 anos. De acordo com a polícia, apenas o mais novo confessou que mantinha relações sexuais com a criança. (AG)

