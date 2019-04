Menina de 13 anos morre de meningite em São Leopoldo, segundo caso na cidade

Morreu na madrugada desta terça-feira (2), uma menina de 13 anos vitima de meningite tipo C, em São Leopoldo. A adolescente foi o segundo caso confirmado na cidade, ela foi internada no Hospital Regina, em Novo Hamburgo. Segundo a secretaria de Saúde de São Leopoldo, não há registros de que a menina tenha sido vacinada. Ontem (1º), o prefeito Ary Vanazzi anunciou medidas para combate e prevenção da doença, ainda afirmou que a cidade não passa por nenhuma epidemia de meningite.

A prefeitura irá comprar as vacinas do tipo B, que não são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em 12 de março, uma menina de dois anos e meio faleceu no Hospital Centenário com a mesma variação da meningite, também em São Leopoldo.

