Menina de 15 anos morre com hemorragia cerebral após dar à luz

Uma jovem turca morreu vítima de uma hemorragia cerebral severa após dar à luz. A adolescente de 15 anos chegou a ser internada, mas os médicos não puderam salvá-la. Especialistas ligam a gravidade do aneurisma ao parto com pouca idade. A jovem havia se casado em uma celebração religiosa com um homem de idade não confirmada no ano passado, quando tinha ainda 14 anos.

O parto foi realizado em casa, mas a adolescente se queixava de dores de enxaquecas e náuseas fortes. Ela foi encaminhada para um hospital, onde ficou dois dias em tratamento intensivo, porém a hemorragia foi irreversível.

As autoridades locais abriram um inquérito para investigar se a jovem engravidou contra a vontade e foi obrigada a ter o bebê. (AG)

