Menina de 6 anos conquista internet e ganha vídeo de Neymar, mas reclama: “Quero ver ele”

É muito provável que você já tenha visto um dos vídeos de Evelin nas redes sociais. O sucesso da garotinha, de 6 anos, é tão grande que seu ídolo, o jogador Neymar, já mandou um vídeo agradecendo o carinho da fã. Mas, para a surpresa da mãe, a menina não se contentou com a gravação. O que ela quer mesmo é encontrar com o atacante do Barcelona.

Sem os braços e uma das pernas por conta de uma malformação, a alegria e a independência da pequena conquistaram a internet, e a corrente para que ela realize deu desejo só cresce. A mãe de Evelin, Jenifer Araújo, é a grande divulgadora da filha. A dona de casa, que se dedica exclusivamente a cuidar das três filhas, diz que resolveu compartilhar imagens da pequena porque a considera muito “engraçada” e cheia de personalidade.

“Quando a gente recebeu o vídeo do Neymar ela reclamou. ‘Mãe, ele acha o quê? Eu não quero ver vídeo não. Eu quero ver ele’, me disse. Ela tem um jeito muito diferente e às vezes parece uma adulta, mas ela também é muito convencida, se acha o máximo, linda, perfeita e adora tirar onda na escola”, conta Jenifer.

Enquanto o grande encontro não acontece, a luta da mãe é para contornar a malformação que afeta, além da pena e do braço, a gengiva de Evelin, que terá de usar também um aparelho.

