Menina de 7 anos atropela a irmã caçula com o carro da família

Uma menina de 7 anos atropelou acidentalmente a sua irmã caçula, de 2, depois de ligar o carro da sua família. Segundo a polícia, a mãe deu permissão à filha para mexer no veículo. O carro estava estacionado em frente ao apartamento da família quando a menina acidentalmente acionou a marcha ré. Foi então que ela atropelou a sua irmã mais nova.

A criança de 2 anos sofreu fraturas nas pernas e contusões no queixo, cabeça, tronco e braço direito. As lesões, no entanto, não são severas.As autoridades poderão apresentar acusações contra a mãe, que, segundo a polícia, já tinha permitido que a menina ligasse o veículo outras vezes. O caso aconteceu em New Hampshire, nos Estados Unidos.

Comentários