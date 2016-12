Menina de 7 anos que ficou famosa no mundo todo tem sua casa bombardeada e quase morre na Síria

A menina síria Bana Alabed, 7 anos, famosa em uma rede social por denunciar os horrores vividos por sua família e vizinhos, em Aleppo, contou que teve a casa destruída após um bombardeio na região. A pequena revelou ainda que quase morreu durante o ataque. Na internet, ela divulgou ainda uma fotografia na qual aparece coberta de sujeira e com o rosto consternado.

“Essa noite não temos casa. Ela foi bombardeada e eu fiquei nos escombros. Eu vi mortes e eu quase morri. – Banna #Aleppo”, escreve a menina no microblog Twitter, onde já conta com mais de 134 mil seguidores.

Internautas lamentaram a situação e desejaram força à pequena que, nesta manhã, disse que a situação não melhorou em sua região. “Sob forte bombardeio agora. Entre a vida e a morte agora. Continuem orando por nós”, pediu.

Bana morra com a mãe Fatemah e outros parentes em Aleppo. Em entrevista recente, a mãe da menina contou que a ajuda a usar a rede social. “Nos esforçamos para mostrar às pessoas nossas vidas, para que possam agir. Nós apenas tuítamos o que pensamos”, disse.

O caso de Bana tomou repercussão mundial depois que a escritora J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter, entrou em contato com a família dela por meio da rede social. “Amo você também, Bana! Estou pensando em você, fique segura”, escreveu a britânica, que presentou a menina, fã de seus livros, com cópias digitais dos romances do menino bruxo.

A Síria tem sofrido com bombardeios de forças do governo com apoio de russos para retomada do poder na região, dominada por rebeldes e integrantes de grupos terroristas. (AG)

