Menina do Amapá ganha festa dos sonhos após foto do 1º aniversário viralizar na internet

“Eu gostei muito. Obrigada por tudo isso”. Foram com essas palavras e chorando de felicidade que a pequena Rinah Laís, de 7 anos, agradeceu a festa surpresa dos sonhos que ganhou no sábado (17), em Macapá, no Amapá.

A menina, que ficou conhecida na internet após divulgação de foto no Facebook, no dia 11 de março, em que aparece emocionada diante do primeiro bolo de aniversário da vida, mobilizou um grupo de pessoas desconhecidas que, tocadas pela história, decidiram proporcionar a ela uma festa de princesa.

O evento foi realizado por cerca de 30 microempresários da cidade. Quem deu as dicas do que Rinah sonhava para a festa dela foi a prima Thaís Monteiro, a mesma que postou a foto na rede social no dia 11 de março, sem saber que ia viralizar.

Foram mais de 73 mil compartilhamentos e 280 mil curtidas. Depois disso, ela contou que pessoas de todo o Brasil mandam mensagens querendo enviar presentes para a menina.

Bolo, brindes, ornamentação, guloseimas, pula-pula, buffet, sorvete, teve de tudo na festa de Rinah, com detalhes personalizados. Foram dois dias de preparativos, contou Adriana Leal, responsável pelo cerimonial do evento.

“O aniversário que a família pode fazer para ela foi tão simples e ela ficou feliz de verdade. Um bolo, refrigerantes e hot-dog. A reação dela nos tocou muito e o que fizemos aqui foi para retribuir a emoção que ela nos passou. Foram dois dias de trabalho que valeram muito a pena”, contou Adriana.

Para que Rinah não desconfiasse de nada, a prima a levou na tarde de sábado para um salão de beleza, dizendo que ela ganhou um ensaio fotográfico, cujo tema era da personagem favorita dela, a princesa Elza, do filme Frozen.

No salão de recepções já estava tudo pronto e os convidados, um total de 50, chegavam e também se surpreendiam. Por volta das 20h a aniversariante chegou e, ao ver a frente do lugar enfeitada, não conteve as lágrimas. “Eu gostei muito de tudo. Está tão lindo”, disse a menina, em agradecimento.

Os pais de Rinah também choraram. Para eles, a festa também foi surpresa. Ao entrarem no salão foram conferir cada detalhe. “Não sei explicar, estou nervosa. O sonho da minha filha sempre foi esse e a gente nunca pode dar. Quando eu entrei fiquei sem acreditar. Que Deus abençoe essas pessoas que realizaram esse sonho. São pessoas que a gente não conhece, mas que fizeram minha filha feliz”, agradeceu Janete Pereira, mãe de Rinah.

A empresária Carla Ferreira distribuiu sorvetes no aniversário. A filha dela completou um ano há poucos dias, e ela diz que sentiu necessidade de proporcionar esse momento de realização para outra pessoa.

“Minha filha fez um ano, e sei como é difícil, tudo muito caro. Eu gastando tanto com a festa da minha filha e a Rinah feliz com tão pouco. É de doer o coração. Por isso quis ajudar”, contou.

Durante a festa, a aniversariante tirou fotos, provou o que foi servido, disse ter amado o bolo de quatro andares, chorou junto com os pais e deu um abraço apertado na prima Thaís, como se toda a felicidade dela coubesse naquele abraço.

Depois, ela foi se divertir com os amiguinhos e curtir o pula-pula, afinal, a festa foi feita para ela sentir que criança necessita de momentos mágicos.

