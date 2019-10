Uma menina morreu ao cair do 18° andar de um prédio em construção, no domingo (20), em Balneário Piçarras, no litoral catarinense. Brenda Letícia da Silva, de 7 anos, chegou a ser socorrida pela família e levada para o pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. O pai dela trabalhava no local e levou a família para conhecer o empreendimento.