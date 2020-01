Notas Brasil Menina que passou 5 dias sozinha na floresta deixa hospital

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

Recebeu alta do Hospital de Santana e já está em casa a pequena Ana Vitória Soares Cardoso, de 4 anos. Ela se perdeu perto de casa e ficou cinco dias sozinha na mata na comunidade onde mora, no Rio Maniva, em Afuá, no Pará. Durante o tempo na mata, ela contou à família que se alimentou de frutas e tomou água de igarapé.

