Menina que sumiu com o namorado liga para a mãe e diz que fugiu para ser feliz

A adolescente Caroline Pinho de 13 anos, que está sumida há mais de um mês após fugir com o namorado de 19 anos entrou em contato, pela primeira vez, segundo a mãe Maíra Almeida Pinho. Caroline está sumida desde o dia 23 de julho deste ano, quando saiu de casa com o namorado Fábio Welligton Brizola. O casal teria fugido porque a mãe da garota não aceitava o relacionamento e havia decidido mudar de cidade com a família.

De acordo com Maíra, a ligação durou dez minutos. “Ela me ligou a tarde e disse que foi ser feliz com o namorado porque eu impedi a felicidade dos dois. Pedi para que ela voltasse, porque hoje ela e o rapaz são dois foragidos, porém ela está irredutível e parece estar mais revoltada do que quando fugiu. Disse que não voltará para casa e que nunca vou saber onde os dois estão escondidos”, afirma a mãe.

