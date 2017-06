Mari Malek é uma top model, DJ e atriz que vive em Nova York , nos Estados Uidos – e também uma refugiada do Sudão do Sul. Ainda criança, ela conseguiu permissão para entrar nos Estados Unidos após 4 anos vivendo em um campo de refugiados no Egito. Após passar por uma série de dificuldades, ela se tornou uma top model de sucesso, mas diz não ter esquecido de seu passado.

