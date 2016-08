Meninas de 15 anos são condenadas à prisão perpétua após torturarem e assassinarem uma mulher

Duas adolescentes britânicas de 15 anos, reconhecidas culpadas de ter assassinado selvagemente uma mulher de 39 anos, depois de torturá-la por cinco horas, foram condenadas à prisão perpétua, com 15 anos de cumprimento mínimo da pena.

As duas meninas, cujos nomes não foram divulgados por razões legais, tinham 13 e 14 anos quando atacaram Angela Wrightson em sua residência em Hartlepool, na Inglaterra, em dezembro de 2014.

Elas mataram a mulher usando pedaços de pau, um aparelho de TV e outros itens da casa. A vítima apresentava mais de cem ferimentos, 80 deles no rosto.

Durante o longo calvário de Angela Wrightson, que foi amarrada, as adolescentes posaram, sorridentes, para selfies que foram postadas em redes sociais.

Durante a agressão, uma das meninas, que falava com uma amiga pelo Facebook, que a ouviu dizer: “Anda. Esmaga a cabeça dela. Bate nela”.

Cinco horas depois, elas chamaram a polícia para “conseguir uma carona para casa”.

Dentro da patrulha, uma delas também postou uma foto no Snapchat com a mensagem: “Eu, no fundo, no camburão de novo”.

“Em nossa sociedade, é difícil imaginar que duas meninas tão jovens sejam capazes de tanta violência”, declarou Gerry Wareham, do serviço forense, ao falar à imprensa na saída do tribunal, definindo o crime como bárbaro.

“Vendo a gravidade do ataque infligido à senhorita Wrightson, poderíamos ter esperado que as meninas expressassem seu remorso depois da morte. Ao contrário, riram e sorriram para selfies”, acrescentou.

As duas adolescentes haviam ido várias vezes à casa de Wrightson para conseguir álcool e cigarros. (AG)

