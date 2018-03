Libertadas na semana passada, as estudantes sequestradas pelo grupo extremista Boko Haram em Dapchi, Nordeste da Nigéria, se reuniram com suas famílias no domingo (25) após passarem quase cinco semanas em cativeiro. As 105 meninas chegaram a Dapchi, no Estado de Yobe, onde foram recebidas por seus pais na escola de onde foram capturados em 19 de fevereiro.