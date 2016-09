Menino de 1 ano morre sufocado depois de funcionário de creche se sentar sobre ele

Um menino de 1 ano morreu dentro de uma creche. A criança estava escondida num pufe e acabou sufocada quando um funcionário se sentou nele para ler histórias para os outros alunos.

De acordo com o Departamento de Polícia da cidade de West Jordan, imagens das câmeras de vigilância mostram o momento em que o menino entra no pufe. O funcionário, então, se senta e demora cerca de 15 minutos para perceber que havia algo errado.

Autoridades locais também estão apurando as circunstâncias da morte da criança e se a creche está funcionando com licença apropriada. Segundo o governo de Utah, o estabelecimento está cooperando com as investigações. O caso aconteceu no estado americano de Utah. (AG)

