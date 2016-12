Menino de 10 anos ganha 100 mil dólares na internet para ajudar a pagar o transplante de fígado do pai

Hoje com 10 anos, o garoto Sammy Griner, de Jacksonville, na Flórida (EUA), ficou conhecido após uma foto tirada por sua mãe quando ele era ainda era bebê viralizar na internet.

Alçado ao status de meme nas redes sociais, a imagem de Griner agarrando um punhado de areia na praia em 2007 virou sucesso instantâneo, mas o garoto resolveu usar sua fama de maneira diferente. Sammy conseguiu arrecadar 100 mil dólares (cerca de 340 mil reais) em doações em poucos dias para salvar o pai, que precisava de um transplante de rim.

Com uma conta na página GoFundMe, a família contou que o pai do garoto, Justin, sofria com problemas em um dos rins desde 2009, período em começou as sessões de diálise. A cirurgia foi feita apenas no ano passado, mas Griner disse que não pretende usar sua fama para qualquer outra coisa. “Eu não quero aparecer na TV a não ser que seja pelo meme.”

