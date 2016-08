Menino de 11 anos que frequenta aulas de química em uma universidade chama a atenção na internet

A universitária Cigdem Kahyaoglu, 19 anos, relatou sua surpresa ao deparar com um menino de 11 anos durante uma aula na Universidade de Toledo, em Ohio, nos Estados Unidos. “Esse garoto tem 11 anos e está na minha aula de química orgânica”, escreveu a estudante no Twitter. “Ele disse que se tivermos alguma dúvida é só mandar e-mail para ele.” A publicação rapidamente repercutiu na rede social e teve mais de 86 mil retuítes e 170 mil curtidas, além de internautas questionando quem é o “pequeno gênio”.

Premiado por Barack Obama.

Trata-se de Daniel Liu, o mais jovem ganhador do concurso National Challenge 2015, realizado pela Chemical Educational Foundation’s para incentivar jovens entre 10 e 16 anos a aplicar os conceitos da química ao cotidiano. Em abril deste ano, ele recebeu o prêmio de 10 mil dólares (mais de 30 mil reais), para ajudar nas despesas escolares, em uma cerimônia na Casa Branca ao lado do presidente americano Barack Obama. Apesar de ainda estar no ensino médio, o garoto tem autorização para frequentar a universidade quando tiver vontade.

