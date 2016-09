Menino de 12 anos é agredido por cinco menores ao sair de escola

A Polícia Civil está investigando o caso de um menino de 12 anos que foi agredido por pelo menos cinco menores de idade ao sair da escola.

O menino teria sido espancado por três meninas e dois meninos. Segundo a polícia, três dos menores foram identificados.

Procurado, o Conselho Tutelar disse que atendeu a família do menino, tomou as medidas cabíveis e encaminhou o menino para o IML para fazer corpo de delito. O conselho disse que não pode passar mais detalhes do caso.

A polícia disse que “foi instaurado um procedimento policial para apurar as circunstâncias da agressão”.

Segundo a polícia, a agressão aconteceu em um terreno baldio, na tarde de terça-feira (13), em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio. (AG)

