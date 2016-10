Menino de 12 anos gasta, por engano, 100 mil euros em anúncios no Google

O Google reconheceu nesta quarta-feira (05) que um menino espanhol de 12 anos cometeu um erro ao gastar 100 mil euros para contratar publicidade on-line a fim de promover sua banda no YouTube. A empresa perdoou a dívida.

José Javier, estudante de Torrevieja, na província de Alicante, criou em agosto uma conta na AdWords, plataforma de publicidade on-line do Google. Ele queria ganhar dinheiro com vídeos da sua banda no YouTube, mas acabou apenas comprando espaços publicitários.

Nesta quarta, o Google, dono da plataforma de vídeos YouTube, informou em nota que não havia “recebido dinheiro por parte deste usuário” e que cancelava o “débito pendente do AdWords”. Uma fonte do Google disse que a empresa entende que “tudo foi um erro, que [Javier] fez isso de maneira inconsciente”. “Um menino de 12 anos não quer gastar 100 mil euros”, completou.

A ferramenta AdWords permite desenvolver uma campanha na internet ao inserir publicidade em conteúdos de páginas como o YouTube.

