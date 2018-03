Menino de 12 anos morre após ser atingido por tiro acidental de amigo em Alvorada

Um menino de 12 anos morreu com um tiro no peito após ser atingido por um disparo acidental feito por um amigo de 14 anos na madrugada deste domingo (18), no bairro Germânia, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A arma teria sido encontrada pela dupla em um terreno baldio, segundo a Brigada Militar. Em seguida, foram brincar com a arma na casa do menino mais velho, que acidentalmente teria puxado o gatilho e ferido o amigo. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Alvorada, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

Deixe seu comentário: