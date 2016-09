Menino de 12 anos reencontra sua família após quatro meses em um abrigo nos Estados Unidos

Menino de 12 anos se reencontra com sua família depois de passar quatro meses em um abrigo americano em Chicago. Rhian e o pai tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos. O pai foi deportado, mas o garoto continuou lá e esperou sozinho o fim do processo. O Ministério de Relações Exteriores do Brasil disse que atuou com as autoridades americanas e que prestou assistência para família. Os dois saíram do Espírito Santo.

