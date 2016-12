Menino de 12 anos salva a vida de nove pessoas graças ao que aprendeu na aula de biologia

Um garoto de 14 anos salvou a própria vida e a de outras oito pessoas simplesmente por ter se lembrado de uma aula de biologia sobre envenenamento no colégio. O holandês Noah Ahlbom acordou de madrugada sentindo uma forte dor de cabeça.

“Achei que eu estava com uma crise de enxaqueca ou algo assim”, contou. Ele foi pegar um copo d’água e encontrou a mãe também com dor de cabeça. Ahlbom, então, desmaiou e, quando recobrou a consciência, se lembrou de uma aula no colégio sobre envenenamento por monóxido de carbono.

“Eu gritei: ‘Estamos sendo envenenados. Abra a janela! Abra a janela’”, relatou. A mãe do garoto conseguiu abrir a janela, mas, logo em seguida, desmaiou. O adolescente abriu todas as portas de casa e chamou os serviços de emergência. Ele conseguiu levar a mãe e o irmão para a sacada do apartamento.

Ahlbom a contou com a ajuda de vizinhos que emprestaram cobertores para que todos pudessem aguardar os bombeiros no ar livre. Quando os bombeiros chegaram, resgataram outras cinco pessoas em outro apartamento que também corriam risco de serem intoxicadas por monóxido de carbono.

Algum problema no sistema de aquecimento do prédio causou o acúmulo de monóxido de carbono nos apartamentos.

