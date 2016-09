Menino de 13 anos é detido após roubar um carro e agredir o dono

Um adolescente de 13 anos, junto com outro menor de idade, conseguiu agredir um caminhoneiro e roubar o carro da vítima, em Cariacica. Um deles acabou detido.

Os menores pediram carona ao motorista, quando ele parou em um bar. Os adolescentes anunciaram o assalto e, em seguida, deram vários golpes de gravata no caminhoneiro e o lançaram para fora do carro, em movimento.

A ex-mulher do caminhoneiro avistou os adolescentes com o carro, um Gol branco, e desconfiou que algo estava errado. Quando os meninos pararam em frente a uma padaria, ela exigiu as chaves do veículo. Eles tentaram fugir, mas, segundo ela, os populares conseguiram deter o adolescente de 13 anos e acionaram a polícia, que chegou em dez minutos. O outro conseguiu fugir. (AG)

