Um menino de 14 anos atirou e matou todos os cinco membros de sua família no estado americano do Alabama e depois chamou a polícia, confessando o crime – informou a polícia local nesta terça-feira. As vítimas foram identificadas como o pai dele, a madrasta e os irmãos do autor dos disparos (dois meninos, um de 6 anos e outro de 6 meses, e uma menina, de 5 anos).