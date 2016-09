Menino de 15 anos confessa ter assassinado um professor com mais de dez facadas

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na cidade da Caraúbas, no oeste do Rio Grande do Norte, suspeito de ter assassinado um professor aposentado no município de Antônio Martins, que fica na mesma região. Segundo o delegado Erick Gomes, o garoto confessou ter dado mais de dez facadas na vítima. “Ele foi autuado por ato infracional análogo ao crime de latrocínio [roubo seguido de morte]. Com o adolescente, encontramos roupas e a motocicleta do professor”, revelou.

Crime pode ter envolvido abuso.

Raimundo Geilson Carlos de Araújo tinha 57 anos. Ao longo dos últimos 15, deu aulas para crianças do ensino fundamental no Sítio Trincheira, comunidade rural de Almino Afonso, município vizinho a Antônio Martins. “É uma história muito triste e que tem um viés muito delicado. Em depoimento, o garoto disse que matou o professor porque ele teria tentado fazer sexo com ele”, revelou o delegado Gomes.

Em seu depoimento, o adolescente também disse ter subtraído os pertences do professor para vender, e que o que fez “está feito” e que havia feito uso de maconha antes do acontecido. Ainda de acordo com o delegado, o adolescente foi encontrado ao acaso. “Depois de matar o professor ele fugiu. Ele queria vender a moto. Então deixou a cidade de Antônio Martins e partiu para Mossoró. Antes, ao parar em Caraúbas, saiu oferecendo o veículo por 2 ou 3 mil reais. Até tentou se hospedar em uma pousada da cidade. Não foi aceito porque não tinha documento algum para apresentar. Nem mesmo da moto. Foi quando as pessoas desconfiaram e chamaram a polícia. Fomos atrás dele e o encontramos em um bar, onde tomava cerveja”, relatou.

Confissão.

Sem documentos, o garoto foi levado para a delegacia e revistado. “Ele estava de sapato e meias. Quando tirou o calçado, vimos que os pés dele tinha manchas de sangue. Foi aí que ele se complicou e confessou tudo, admitindo que roubou a motocicleta após ter matado o professor. Ele nos levou até a casa, no sítio onde o professor morava, e lá encontramos o corpo”, acrescentou Gomes. Apreendido, o adolescente permanece em Caraúbas enquanto aguarda uma decisão da Justiça. “Certamente ele será internado em uma unidade para adolescentes infratores. Para casos desta natureza, a punição máxima prevê três anos de medida socioeducativa”, ressaltou o delegado. (AG)

