Menino de 3 anos morre afogado dentro da máquina de lavar roupas

Uma criança de apenas 3 anos de idade morreu ao cair em uma máquina de lavar roupas no Sul do Piauí. Segundo a Polícia Militar, a mãe relatou que estava lavando roupas e, ao se afastar para colocar algumas peças no varal, acredita que a criança tenha subido em uma cadeira e caído na máquina.

De acordo com a polícia, a mulher disse ainda que, ao voltar para o local onde a máquina estava, percebeu que o filho não estava próximo e começou a chamá-lo, mas a criança não responde. “Foi quando ela viu que o banquinho de madeira estava perto da máquina e quando olhou para dentro viu o filho.”

A mãe chegou a levar o menino a um hospital, porém a criança já estava sem vida. (AG)

