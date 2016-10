Menino de 4 anos é espancado com cinto ao derrubar um estojo de maquiagem

Um menino de 4 anos foi espancado com cinto após derrubar um estojo de maquiagem. De acordo com a polícia, o espancamento aconteceu depois que a criança derrubou o estojo de maquiagem da própria mãe. Por causa da queda do objeto, ela e o padrasto passaram a agredir o menino com um cinto.

Depois de ficar com várias marcas de agressão pelo corpo, a criança foi dormir e no outro dia foi à escola normalmente. Enquanto estava na aula, a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre o crime e foi até a unidade escolar junto com o Conselho Tutelar. No local, a equipe encontrou marcas roxas nas pernas, costas, braços e nádegas do menino.

Ao chegar na casa da criança, os agentes encontraram a mãe e o padrasto do menino. Eles foram presos e depois levados para uma delegacia. Segundo informou a polícia, a mãe confessou que agrediu a criança com o cinto em depoimento. Eles vão responder por lesão corporal.

O padrasto da criança foi encaminhado para um presídio, onde foi agredido por quatro detentos que estavam na mesma cela que ele. Conforme a unidade prisional, a agressão teria sido uma retaliação ao crime realizado pelo casal. O caso aconteceu em Ouro Preto do Oeste, em Roraima.

Comentários