Um menino de 4 anos foi resgatado depois de ficar pendurado em barras de segurança da janela de um apartamento no quarto andar. O incidente ocorreu na província de Shandong, no Leste da China. O menino escalou as barras por fora da janela e escorregou, ficando pendurado entre a proteção. No momento, o avô da criança estava dormindo e acordou com o choro do menino.

