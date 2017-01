A queda do 13º andar de um prédio no condomínio Contemporâneo, localizado na avenida Grécia, no bairro Passo da Areia, na Zona Norte de Porto Alegre, matou um menino de 5 anos no fim da tarde desta segunda-feira.

Informações preliminares dão conta de que a criança, que reside com o pai, estava em visita à mãe, proprietária do apartamento de onde ocorreu a tragédia. A janela do imóvel não conta com grades ou rede de proteção e foi encontrada aberta.

O caso está sendo investigado pela 14ª Delegacia de Polícia da Capital.

