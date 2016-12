Menino de 7 anos Ã© baleado apÃ³s homem tentar atropelar policiais militares para fugir de blitz em Porto Alegre

Um menino de 7 anos foi baleado, no início da madrugada desta segunda-feira (19), na avenida Elias Cirne Lima, no bairro Partenon, na Zona Leste de Porto Alegre. Conforme a BM (Brigada Militar), a criança estava no banco de trás de uma caminhonete roubada dirigida por um homem que tentou atropelar brigadianos para fugir de uma barreira.

Os policiais atiraram contra o veículo. A mãe do menino também estava na caminhonete e não ficou ferida. O motorista, que é padastro da criança, foi preso. Ele tem antecedentes criminais. O menino foi encaminhado ao Hospital São Lucas da Pucrs.

