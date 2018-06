Um menino de 8 anos morreu, no inicio da tarde dessa terça-feira, na cidade gaúcha de Santa Maria, após ser atingido por um tiro no olho. O incidente ocorreu em uma casa no bairro Caturrita, na periferia da cidade. No interior da residência, a Brigada Militar apreendeu um revolver calibre 32 que estava em uma gaveta.

Deixe seu comentário: