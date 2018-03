Menino de 9 anos atira e mata a própria irmã por causa de videogame

Um menino de 9 anos atirou e matou irmã de 13 no Estado do Mississippi, no Sul dos Estados Unidos, após uma discussão sobre um videogame, informou a imprensa local. A tragédia aconteceu no sábado quando a menina se recusou a entregar o controle do console, afirmou o xerife do condado de Monroe, Cecil Cantrell. O menino atirou na parte posterior da cabeça da irmã.

Com o cérebro da adolescente gravemente atingido, ela foi levada em estado crítico para um hospital de Memphis, Tennessee, onde morreu no domingo. A polícia iniciou uma investigação para determinar como o menino teve acesso a uma arma de fogo e em que medida tinha consciência do perigo.

“Ele só tem 9 anos. Eu acredito que ele deve ter visto coisa parecida nos jogos ou na TV. Não sei se ele sabia exatamente o que isso queria dizer. Não posso responder, é uma tragédia”, afirmou o Centrell. Perguntando pelas investigações, o xerife não escondeu a surpresa: “Isso é uma nova área para nós, jamais lidamos com disparos feitos por crianças de 9 anos. Não sabemos que tipos de acusações serão levadas contra ela. Queremos ter a certeza de que estamos fazendo tudo certo, e é por isso que prefiro não dar muitos detalhes, uma vez que são crianças envolvidas. Faremos o que é correto e vamos tratar desse caso corretamente”, afirmou. Incidentes similares não são raros nos Estados Unidos, onde o debate sobre o controle de armas cresce especialmente motivado pelos frequentes ataques a tiros que veem ocorrendo nos últimos meses.

Deixe seu comentário: