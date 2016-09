Menino de 9 anos é atingido por bala perdida na Zona Sul de Porto Alegre

Um menino de 9 anos, que estava acompanhada da avó, foi atingido por uma bala perdida, na noite desta quinta-feira (8), na rua Claudionor Morais, no bairro Cascata, na Zona Sul de Porto Alegre.

O alvo do disparo, que teria sido efetuado por um adolescente, era um jovem, de acordo com a Brigada Militar. O atirador não foi localizado. O menino está internado em estado grave no Hospital de Pronto Socorro.

