Menino de 9 anos que já frequenta a universidade quer provar que “Deus existe”

Com apenas 9 anos, William Maillis já se tornou universitário pela Community College, na Pensilvânia (Estados Unidos), e em entrevista à revista People ele revelou que seu objetivo é se tornar astrofísico para “provar que Deus existe”.

De acordo com os pais, Maillis já reconhecia números aos seis meses de idade, e com sete meses falava frases completas. Ele também aprendeu a ler cedo, com apenas dois anos. Aos quatro, começou a aprender grego e, aos cinco, geometria.

O prodígio ainda chama atenção por um detalhe curioso dentro de sala. Segundo seu professor Aaron Hoffman, Maillis é o único de sua turma que não anota nenhum conteúdo da aula.

