Menino diz que era torturado pela cunhada por não limpar o banheiro

Um menino de 11 anos que foi resgatado com sinais tortura em Goiânia (GO) disse à Polícia Civil que apanhava da cunhada por não limpar o banheiro ou fazer os serviços de casa. De acordo com a delegada Paula Meotti, a criança confirmou em depoimento que era torturada quase que diariamente pelo irmão, um auxiliar de motorista, de 28 anos, e pela mulher dele.

“Os motivos das agressões eram banais. Ele até mencionou que o relacionamento entre o irmão e a cunhada era muito instável. Ele imagina que talvez seja por conta dessa irritação que o irmão o agredia. A cunhada também o agredia em virtude de ficar irritada com o irmão e eles descontavam os problemas familiares nesta criança. Ela o agredia muito por não limpar direito o banheiro, não fazer serviços de casa”, afirmou a delegada.

A criança apresentava ferimentos na perna, cabeça e costelas. O suspeito afirmou em depoimento que havia batido no irmão apenas para educá-lo. O jovem foi detido, mas liberado após passar por uma audiência de custódia. Já o garoto foi levado a um abrigo. (AG)

