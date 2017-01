Menino doente morre depois que os pais decidem apenas rezar, em vez de chamar uma ambulÃ¢ncia

O menino Seth Johnson, 7 anos, morreu vítima pancreatite aguda e infecção generalizada depois que os seus pais adotivos decidiram apenas rezar por ele, em vez de chamar um médico ou levá-lo a um hospital. Segundo a promotoria pública do Estado norte-americano de Minnesota, onde vive a família, o casal foi indiciado por negligência e terá que comparecer ao Tribunal até o final deste mês.

Segundo a Justiça, apesar do agravamento da saúde da criança, ela foi deixada em casa sob os cuidados de um irmão adolescente, para que os pais pudessem ir a um casamento. Ao retornarem, encontraram o filho em estado grave e, mesmo assim, simplesmente oraram. Somente ao notarem que o filho estava inconsciente é que eles acionaram as autoridades, ligando não para o serviço de emergência, mas para a polícia. Seth morreu horas depois.

Apesar do pressuposto de que ambos não agiram de forma dolosa, a promotoria pedirá uma condenação exemplar por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). Interrogados por investigadores, o homem e a mulher alegaram ter “problemas com médicos” e mencionaram o fato de tratar a criança com medicamentos caseiros.

