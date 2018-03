Menino escreve carta para confortar professora após morte de cão

Perder um cachorro é sempre muito triste e quem passa por esse momento sabe como é importante receber conforto e carinho das pessoas que amamos e também dos outros animais da família. Pensando nisso, um aluno decidiu mandar uma carta para confortar uma professora quando soube que o cão dela tinha acabado de falecer.

A carta era tão fofa que a filha da professora decidiu fotografar e publicar no Twitter. O caso, que aconteceu na Escócia, acabou fazendo muito sucesso na internet.

Junto das imagens, Lucie Dunne, filha da professora, escreveu: “mamãe ficou tão triste por termos que colocar o cachorro para dormir (sacrificar) e estressada por ter que voltar para a escola hoje, e ela recebeu isso de um pequenino menino em sua classe”.

Na carta, escrita em inglês, o menino fez um poema começando cada frase com uma letra do nome do cão, um Golden Retriever que se chamava Charlie.

Confira a carta abaixo:

“Senhora Dunne, me desculpe se você não gostar da minha carta ou se ela deixá-la emocionada.

Querida Senhora Dunne, eu sinto muito pelo seu cachorro.

Eu quero dizer que o seu cachorro era

Atrevido, eu aposto que o seu cachorro era muito atrevido.

Feliz, eu aposto que o seu cachorro estava sempre feliz.

Adorável, eu aposto que o seu cachorro era super adorável!

Conectado, eu aposto que o seu cachorro era conectado e tinha uma ligação com você.

Sortudo, eu aposto que o seu cachorro era muito sortudo.

Incrível, eu aposto que o seu cachorro era superincrível.

Enérgico, eu aposto que o seu cachorro era sempre cheio de energia.

Mas, acima de tudo, eu sei que o seu cachorro era especial.

O seu cachorro está em um lugar melhor e está cuidando de você”.

