Um menino japonês de 2 anos, que desapareceu no último domingo (12) durante um passeio com seu irmão e avô, foi encontrado são e salvo nesta quarta-feira (15), após passar três dias perdido em bosque na ilha de Suo-Oshima, no Sudoeste do Japão. “O menino foi encontrado e levado para o hospital”, afirmou nesta quarta Katsuya Emoto, funcionário da prefeitura da ilha.