Menino peruano resgatado após viajar sozinho ao Brasil volta para casa

Chegou ao fim o drama do menino, de 13 anos, que estava em um abrigo em Sorocaba (SP) depois de ter saído sozinho do Peru para conhecer dois irmãos youtubers que moram na cidade paulista. O adolescente retornou ao país de origem na terça-feira (13), informou a promotora responsável pelo caso. O adolescente, que não teve o nome divulgado, saiu de Sorocaba acompanhado do Conselho Tutelar e foi até São Paulo (SP). Na capital paulista, o menino embarcou em um voo, por volta das 6h, com destino à Lima, no Peru.

Na última quinta-feira (8) completou um mês que o menino foi resgatado pelo Conselho Tutelar, na portaria do condomínio onde moram os irmãos youtubers, e levado a um abrigo. A família do garoto e o consulado do Peru estão cientes da chegada do menino no país. A promotora Cristina Palma informou que o consulado do Peru pagou a passagem aérea para o adolescente. “Houve dúvida se ele iria de ônibus ou de avião, mas de ônibus demoraria cerca de quatro dias, então pedi ao consulado que o menino fosse pelo trecho aéreo”, diz.

Ainda de acordo com a promotora, durante uma visita feita ao adolescente no dia 6 de março no abrigo, o garoto afirmou à promotora que fugiu de casa para ir até Sorocaba e conhecer os youtubers. Ele ainda teria levado o dinheiro da pensão que recebe do pai. “O menino é muito inteligente, articulado e está ansioso para voltar para casa”, afirma a promotora Cristina Palma.

Chegada a Sorocaba

O adolescente de 13 anos foi encontrado sozinho na portaria de um condomínio onde moram dois youtubers, no dia 8 de fevereiro. O menino apareceu na frente do condomínio por volta das 7h para conhecer Bruno e Lucas Berti, de 17 e 21 anos, onde moram com os pais. Os irmãos tem um canal no Youtube onde gravam vídeos com conteúdo para adolescentes.

Bruno Berti falou no dia que o garoto foi encontrado em Sorocaba, que conseguiu passar pela fronteira entre os dois países acompanhado de um responsável e, em seguida, viajou sozinho até São Paulo de ônibus.

“Foram seis dias de viagem. Quando chegou em São Paulo, ele foi roubado e um cara que viu o roubo ofereceu ajuda. Ele disse que estava vindo para Sorocaba e o homem deu dinheiro para ele comprar uma passagem de ônibus”, contou Bruno, há um mês.

“Sempre vem fã na portaria, mas não é sempre que dá pra gente atender. Só fui lá na portaria de tarde, quando minha mãe falou que ele era do Peru e tinha ficado o dia inteiro esperando”, explica Bruno. O canal dos irmãos no Youtube tem mais de 2,3 milhões de inscritos.

Ao ficarem sabendo da história, os pais dos youtubers entraram em contato com a GCM (Guarda Civil Municipal), que acionou o Conselho Tutelar e recolheu o menino. O Conselho confirmou que foi acionado pela GCM para recolher o garoto dizendo ter vindo à cidade para visitar os irmãos.O Cônsul Geral do Peru, Arturo Jarama, explicou que o garoto foi abandonado pelo pai há muitos anos, mas mora com a família no Peru.

