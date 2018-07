Um menino de 8 anos teve um espeto de churrasco cravado no olho enquanto brincava com amigos, na rua da casa onde mora, na cidade de Santa Luzia, no Sul da Bahia. Uma foto do raio-x da face da criança foi divulgada pelo hospital e mostra a posição do espeto na cabeça do garoto. O caso aconteceu na tarde de domingo (22). Seu estado de saúde é considerado estável.