Meninos e técnico de futebol que estão presos em uma caverna na Tailândia foram convidados para assistir à decisão do Mundial

O presidente da entidade máxima de futebol, Gianni Infantino, convidou os meninos que estão presos em uma caverna na Tailândia para a final do Mundial, na expectativa de um resgate antes de 15 de julho, data da decisão em Moscou.

Infantino afirmou esperar que os integrantes da equipe Wild Boars, presos em uma caverna inundada há quase duas semanas, sejam resgatados a tempo de viajar para a capital russa. “Se, como todos desejamos, se reencontrarem com suas famílias nos próximos dias e sua saúde permitir que façam a viagem, a entidade ficaria feliz de convidá-los para assistir a final do torneio”, escreveu Infantino em uma carta enviada ao presidente da Federação Tailandesa de Futebol.

“Sinceramente, espero que possam se unir a nós para assistir a final, que indubitavelmente será um momento de união e celebração”, completou. Os 12 jovens, com idades entre 11 e 16 anos, estão presos desde 23 de junho em uma caverna ao lado do treinador de 25 anos. Os meninos foram encontrados na segunda-feira (02) por mergulhadores britânicos, mas as equipes de emergência ainda não conseguiram retirá-los da caverna por causa da inundação. Várias personalidades do futebol demonstraram solidariedade ao drama dos tailandeses nos últimos dias.

“São notícias terríveis e o mundo do futebol espera que alguém possa encontrar a maneira de retirar estes jovens da caverna”, afirmou o ex-jogador brasileiro Ronaldo Nazário. O técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, pediu que os meninos “sejam fortes”. “Estamos acompanhando as notícias e esperamos que vejam a luz do dia outra vez. Todos somos muito otimistas ante o que pode acontecer, esperamos que seja em minutos, horas ou poucos dias”, afirmou.

O zagueiro inglês John Stones afirmou que conversou sobre a situação dos jovens tailandeses com os colegas de seleção. “É muito triste ver onde estão e esperamos que possam ser resgatados sãos e salvos”, disse.

Operações de resgate

As autoridades analisam as opções para a saída dos meninos. A água está sendo bombeada para fora da caverna, socorristas vão ensiná-los a mergulhar pelas passagens inundadas ou encontrar uma cavidade no teto da montanha por onde poderiam ser retirados com ajuda de um helicóptero.

Após a morte de um mergulhador que tentava salvar os meninos na quinta-feira (05), a Marinha tailandesa insinuou que possivelmente as equipes de emergência não terão outra alternativa a não ser tentar um resgate complexo e perigoso. A janela de tempo para retirar os jovens da caverna é “limitada”, admitiram as autoridades.

Yookongkaew explicou que cilindros de oxigênio foram espalhados ao longo da caverna para tentar abastecer as crianças e seus acompanhantes, incluindo o treinador do time de futebol. As autoridades querem evitar um plano de emergência que inclua uma saída precipitada. A morte do mergulhador foi um duro golpe para a moral dos socorristas, incluindo vários estrangeiros. Mas se a chuva prevista provocar o aumento do nível da água, talvez não reste outra alternativa.

