Menor mata pai a facadas após discussão, motivo teria sido briga por assistir TV durante a madrugada

Um jovem de 17 anos matou o pai a facadas na madrugada desta sexta-feira (21), após terem se desentendido por, segundo o vizinho, que ouviu as discussões, ele estar sendo cobrado por ter passado a noite acordado, assistindo televisão. Outras testemunhas também relataram que os dois se discutiam frequentemente.

O menor de idade também agrediu a madrasta, que foi encaminhada para o Hospital de Canoas com alguns ferimentos. A Polícia ainda não coletou o depoimento da mulher. No momento, a casa onde o crime aconteceu, no bairro Operária em Canoas, foi isolada. A identidade das vítimas será preservada para evitar a identificação do menor, que não tem antecedentes criminais.

Deixe seu comentário: