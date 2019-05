“Menos burocracia, mais liberdade”: Luciano Hang, dono das lojas Havan, fala com exclusividade para a REDE PAMPA na abertura da 7ª Feira Brasileira do Varejo

Por Isadora Aires

Luciano Hang, dono das lojas Havan, será um dos palestrantes da 7ª Feira Brasileira do Varejo (FBV). Na chegada do evento, Hang falou com exclusividade para a REDE PAMPA.

“O empreendedor tem que estar antenado ao que acontece no Brasil e no mundo”, frisou o empresário, parabenizando a existência da FBV. Hang ainda afirmou que os empresários precisam de “menos burocracia e mais liberdade” para que o empreendedor possa “fazer aquilo que pode fazer”.

Além disso, o dono das lojas Havan demonstrou otimismo com a Medida Provisória (MP) da Liberdade Econômica, que, para ele, pode gerar emprego e “fazer do Brasil o que ele merece”. Hang também afirmou que pretende abrir mais oito lojas – além das duas já existentes – no estado. “Nos próximos cinco anos teremos, quem sabe, 50 megalojas no Rio Grande do Sul”, finalizou o empreendedor.

Confira a entrevista completa:

