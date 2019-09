Menos de 44% do que a Caixa arrecada com a Mega-Sena vai para o valor do prêmio

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quarta-feira (18) um prêmio estimado em R$ 120 milhões da Mega-Sena, que está acumulada há 12 concursos. O ganhador receberá o prêmio já livre de impostos. Se todo o valor for depositado na caderneta de poupança, será possível receber rendimento de aproximadamente R$ 408 mil por mês.

Apesar de alto, este prêmio da Mega-Sena corresponde a apenas uma parcela da arrecadação feita pela Caixa nos concursos anteriores, que acumularam, e no atual.

Pelas regras em vigor, somente 43,79% do que é arrecadado forma o chamado “prêmio bruto” da Mega-Sena. Outros 19,13% vão para despesas de custeio e manutenção de lotéricas. O restante é repassado ao governo federal, que usa os recursos para ajudar a bancar uma série de despesas sociais, e a entidades setoriais.

Do total arrecadado, 17,32% vão para a Seguridade Social e 6,80% para o Fundo de Segurança Pública. Outros 3% vão para o Fundo Penitenciário e 2,49% para o Ministério do Esporte. O Fundo Nacional de Cultura recebe 2,91%.

Parte dos recursos também é repassada para o Comitê Olímpico Brasileiro (1,73%); às secretarias de Esportes dos Estados (1%); ao Comitê Paraolímpico Brasileiro (0,96%); ao Comitê Brasileiro de Clubes (0,50%); à Confederação Brasileira do Desporto Escolar (0,22%); à Confederação Brasileira do Desporto Universitário (0,11%); e à Confederação Nacional dos Clubes (0,04%).

Saque do FGTS

Cerca de 588 mil trabalhadores não querem sacar os R$ 500, por conta vinculada, e solicitaram o desfazimento do crédito automático do saque imediato do FGTS. Essas pessoas têm cadernetas de poupança no banco e terão o crédito feito automaticamente em suas contas. De acordo com o Ministério da Economia, o número representa 1,7% dos mais de trabalhadores 33 milhões dos poupadores que podem receber o crédito em conta.

Por outro lado, aqueles que têm apenas contas-correntes e não teriam direito ao depósito automático podem pedir à Caixa que credite o valor. Essa autorização já foi dada por mais de 1,6 milhão de clientes da Caixa Econômica Federal.

Seja qual for o seu desejo, o cotista deve informar ao banco pelo internet banking ou pelo telefone 0800-724-2019.

Os saques começaram na última sexta-feira (13) para os poupadores do banco que fazem aniversário entre janeiro e abril.

No próximo dia 27, começará a retirada para os poupadores com data de aniversário entre maio e agosto. Em 9 de outubro, será vez dos poupadores nascidos de setembro a dezembro.

