O time do Falcatrua Futebol Clube, que integra a Liga da Baixa Política, sofreu ontem uma forte defecção. Aos 47 minutos do segundo tempo, Eduardo Cunha foi expulso de campo. Não adiantaram suas incursões pela esquerda, pelo centro e pela direita. Tentou balãozinho, chute de longa distância e lance de bicicleta. Tomou cartão vermelho.

PÉSSIMOS ATORES

Renasce a esperança de que a vida pública não continuará sendo eternamente conduzida por uma minoria de desonestos e trapaceiros. Atores de óperas bufas, cujo papel se resume a enriquecer com dinheiro indevido. A cada denúncia, investigação e comprovação, o cenário se modifica.

ORATÓRIA VAZIA

Havia 40 oradores inscritos para deitarem falação ontem à noite. Quem acompanhou a sessão plenária da Câmara dos Deputados, querendo saber o resultado da votação, foi beneficiado pelo bom senso. A maioria decidiu pela redução dos discursos. Manifestaram-se quatro a favor da cassação e quatro contra, expondo, na maioria das vezes, pobreza verbal e de ideias.

EXPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA

Os deputados gaúchos, diante da evidência sobre qual seria o resultado final, ficaram longe dos microfones. Deixaram de chover no molhado.

NÃO VACILOU

O presidente Rodrigo Maia passou no seu primeiro grande teste. Controlou a sessão que misturou tensão, ânimos exaltados e tropelias.

PARA PLATEIA RIR

Depois da sessão da Câmara, os organizadores do Festival Mundial de Circo fecharam a programação. Alguns dos deputados federais revelaram dotes que vão abrilhantar o evento marcado para outubro e novembro em Belo Horizonte.

FIGURINHAS

No Festival, o distinto público aplaudirá as caracterizações de Agente Provocador, Fariseu, Manipulador, Psicopata, Mafioso da Pior Espécie, Mentiroso, e Canalha, citados com frequência durante o julgamento de Cunha. O show terá também a reprise de pronunciamentos incompreensíveis, uma das especialidades de Suas Excelências.

PERIGO

Aproxima-se o momento de alguns partidos e candidatos passarem a usar a nitroglicerina como principal combustível da campanha eleitoral. Nem pagam royalties à Suécia, que patenteou o invento de Alfred Nobel. O poderoso explosivo, muito sensível aos choques, produz calor e gás. Está armazenado em alguns comitês.

REVELAÇÃO

A 13 de setembro 1966, a agência United Press International noticiou que o Brasil enviou 8 mil toneladas de milho a Cuba, apesar do rompimento das relações diplomáticas do regime militar com Fidel Castro. Foi usado um navio soviético que saiu do porto de Santos. A negociação, que estava sendo mantida em segredo, provocou o pedido de demissão de Vasco Leitão da Cunha, embaixador brasileiro nos Estados Unidos.

RÁPIDAS

* A tribuna da Câmara dos Deputados pegará fogo, a partir de hoje, com a votação do projeto de José Serra que muda as regras de exploração do pré-sal.

* Teste para os candidatos: cheguem a uma gráfica, digam que precisam de muitos impressos, mas que o pagamento só poderá ocorrer depois de 2 de outubro.

* O relógio de comitês, para andarem 5 minutos, não levam menos de 10. Falta afixar nas paredes o lembrete: devagar se vai de bonde.

Comentários