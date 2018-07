Mensagem a ministro italiano

Uma organização italiana que luta pelos direitos de refugiados e deslocados externos criou uma campanha que prevê o envio de 10 mil cartões-postais ao ministro do Interior do país, Matteo Salvini, para conscientizá-lo sobre a crise migratória no Mar Mediterrâneo. Todos os anos, a Itália socorre dezenas de milhares de pessoas de barcos superlotados, mas, desde a posse Salvini, isso diminuiu.

