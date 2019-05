Mensagem falsa diz que o governo colocará CPF nos canhotos de apostas da Mega-Sena

Circula pelas redes sociais um texto que diz que o presidente Jair Bolsonaro determinou a inclusão do CPF nas apostas da Mega-Sena. O objetivo da medida, segundo as mensagens, é o combate à corrupção nas apostas. A mensagem é falsa. Não há nenhuma portaria, decreto ou orientação da Presidência nesse sentido. As informações são do portal de notícias G1.

O número do documento não é exigido no momento da aposta. Em nota, a Caixa Econômica Federal confirma que não houve qualquer mudança nos processos para as apostas da Mega-Sena – como a obrigatoriedade do CPF.

“A Caixa esclarece que não há alteração na sistemática dos jogos das loterias federais. O banco informa ainda que cumpre integralmente a legislação”, informou a Caixa, em nota.

O banco garante, ainda, que o processo de sorteio é “integralmente auditado” e que é impossível interferir no resultado.

“O equipamento utilizado no sorteio possui pás que promovem o contínuo e ritmado embaralhamento das bolas numeradas, composto de acrílico, material que impede qualquer possibilidade de interferência eletromagnética no sorteio. Pela Lei das Probabilidades, todos os números possuem a mesma probabilidade de serem sorteados em todos os sorteios, o que torna possível que qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil, possa ser contemplada em qualquer modalidade de loteria de prognósticos numéricos, dependendo apenas da combinação de dezenas apostadas e do fator sorte do apostador,” explica a instituição.

Diferentes versões

A mensagem falsa circula em diferentes versões e não cita fontes. A mais popular é “Bolsonaro coloca CPF obrigatório na Mega Sena para acabar com a lavagem de dinheiro”, e parece ter surgido como um movimento nas redes que pede a adoção da medida ao presidente. A falta da vírgula, porém, gerou outra interpretação, além de novas publicações comemorando a novidade, que não aconteceu.

Aposta única

No último dia 11, uma única aposta levou o prêmio de R$ 289,4 milhões, acumulado ao longo de 14 rodadas. O vencedor, de Pernambuco, fez a aposta mais simples possível, pela internet, no valor de R$3,50.

O concurso 2.150 bateu o recorde de acúmulos do sorteio da Mega-Sena. Até então, o maior número de sorteios sem vencedores era de 12 rodadas, o que ocorreu em três ocasiões: 2002, 2004 e 2006.

Este é também o maior prêmio da história do concurso em valores absolutos, sem correção da inflação, com exceção das Megas da Virada de 2017 (R$ 306,7 milhões) e 2018 (R$ 302,5 milhões).

No sorteio 2.152, feito neste sábado (18), ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena. Os números sorteados foram: 26, 29, 36, 49, 50 e 59. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta-feira (22), é de 12 milhões de reais, segundo a Caixa.

