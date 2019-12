Acontece Menu POA debate nesta terça-feira (03) “Para onde vai a Comunicação”

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

Paulo Afonso Pereira, presidente da ACPA. Foto: Divulgação ACPA Foto: Divulgação ACPA

Para onde vai a Comunicação é o tema do MenuPoa, reunião-almoço promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre, que acontece nesta terça-feira, 3/12, às 12h, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Participam do bate-papo Alexandre Skowronsky, presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP/RS); Fernando Silveira, presidente do Sindicato das Agências de Propaganda (Sinapro/ RS); Fernando Carara Lemos, conselheiro do Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas (Conferp); Moyses Costa, presidente da Associação Brasileira dos Agentes Digitais (Abradi/RS), Cristiane Finger, vice-presidente da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), Renata Schenkel, vice-presidente da Associação Riograndense de Propaganda (ARP).

