Menu Porto Alegre da ACPA aponta: melhorar a educação passa por união de forças

O secretário Estadual de Educação, Ronald Krummenauer, começou sua palestra no Menu Porto Alegre sobre os caminhos para melhorar a educação no Rio Grande do Sul, promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre, afirmando que não basta apenas o esforço do governo. “Ninguém muda sozinho a realidade de uma rede com 2,5 mil escolas estaduais e quase 1 milhão de alunos. É fundamental o apoio dos professores, sindicatos e instituições públicas e privadas para a construção de uma pauta conjunta e não conflitiva.”

Ele salientou que o Estado tem uma crise de déficit, “A previdência estadual tem um déficit de R$ 9 bilhões por ano. Na Secretaria de Educação temos 90 mil funcionários ativos e 110 mil inativos. Esse universo de 200 mil pessoas consome 90% do orçamento da Secretaria. De R$ 90 bilhões, cerca de R$ 8,1 bilhões vai para pagamento de pessoal. Por isso, todos os governadores de diversos partidos não conseguiram pagar nem o piso dos professores.”

Krummenauer disse, ainda, que nos últimos 60 anos avançamos na educação no País. O levantamento feito com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) mostra que entre os mais pobres, em 2015, 93,4% estavam na escola, contra 98,3% dos mais ricos.

No entanto, ele ressalta que não avançamos na qualidade. “As escolas públicas de Pernambuco têm o melhor ensino médio do Brasil, aponta o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no país, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), com nota 3,9%. E nossas escolas privadas não são competitivas no mundo.”

Para o secretário estadual, o Ensino médio é o grande gargalo por vários motivos. Os alunos estão na faixa dos 15 anos numa escola do século 19 com professores formados no século 20. “Precisamos desenvolver um novo modelo e manter esses alunos nos bancos escolares.”

O segundo palestrante do Menu Porto Alegre que aconteceu nesta terça-feira, 21/11, foi o secretário Municipal de Educação de Porto Alegre, Adriano Naves de Brito. Ele entende que a educação precisa voltar ao básico: organizar a vida dos alunos. “O professor deve desenvolver um programa de longa duração. Nenhuma mudança no ensino vai chegar aos alunos se não puder ser entregue por um professor. Por isso, nenhuma reforma dará conta da tarefa de melhorar a educação sem melhorar a formação e a carreira dos professores. Precisamos criar uma nova rotina escolar, reconectar o professor à escola.”

Brito ressaltou a consolidação das escolas comunitárias, que nasceram com força em Porto Alegre através do Orçamento Participativo. Hoje, são atendidas 27 mil crianças, sendo 19 mil por escolas comunitárias.

