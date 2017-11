Mera ilusão

O placar eletrônico Impostômetro atingiu no final de semana 1 trilhão e 900 bilhões de reais, dinheiro que saiu do bolso da população, a partir de 1º de janeiro deste ano, e foi para os cofres públicos. Quem ficou muito tempo fora do País e retorna agora deve imaginar que os recursos permitiram construir muitos hospitais e escolas, duplicar rodovias, erradicar lixões, estender redes de esgoto e garantir novas linhas de metrô. Terá um choque.

Deve ir longe

Caso seja mantido o número mínimo de deputados em plenário, a sessão da Assembleia Legislativa, amanhã, vai se estender pela noite. É grande o acúmulo de projetos na fila, consequência de adiamentos das votações por muitas semanas.

Não param de chiar

A partir de hoje, em Brasília, dirigentes de partidos aliados ao governo não conseguirão se livrar de figuras conhecidas como chaleiras. Em época de reforma ministerial, estão sempre querendo se aquecer em cargos e fazem pressão.

Comparação

De um lado, a queda da taxa de juros e da inflação. Dá para se imaginar a situação favorável do País se, de outro lado, não houvesse a sucessão infindável de escândalos.

Como anda

A decisão da direção da Petrobras, de alinhar os preços às cotações internacionais nos dois últimos meses, fez a gasolina subir 19 por cento, o diesel 11 por cento e o gás de cozinha 50 por cento.

O petróleo é nosso e o lucro…

Há 15 anos

O Banco Central, a 20 de novembro de 2002, aumentou os juros básicos de 21 para 22 por cento ao ano. A taxa atingiu o patamar mais elevado desde junho de 1999. Hoje, está em 7,5 por cento.

É público e funciona bem

O Hospital Nossa Senhora da Conceição está entre as 1 mil e 500 maiores empresas brasileiras, conforme levantamento da revista Empresas Mais, do jornal O Estado de São Paulo. Passou do 402º lugar em 2015, para 314ª em 2016.

Perdulários

O Estádio Mané Garrincha custou o absurdo de 1 bilhão e 700 milhões de reais superfaturados, é claro, para receber seis partidas da Copa do Mundo.

Agora, está sendo aberto edital que repassará a administração à iniciativa privada. Governos perdulários são assim: tornam-se campeões em jogar fora dinheiro alheio.

Aperta no botão certo

O governo Macri completará dois anos a 20 de dezembro. Venceu as eleições legislativas há um mês e se sentiu com apoio para enviar à análise dos parlamentares a reforma tributária, encalhada há três décadas. O ponto central é reduzir a carga de impostos, que hoje está em 30 por cento do Produto Interno Bruto argentino, para 28,5 por cento. É a coragem que falta no Brasil.

Mais um

Na próxima quinta-feira, o Senado norte-americano também votará sua reforma tributária, que corta impostos de empresas e de pessoas físicas. O risco do presidente Donald Trump é que sua maioria se limita a quatro cadeiras.

Nada

A expectativa era de que os 100 anos da revolução russa daria oportunidade a eventos que avaliassem, entre outros aspectos, erros e atrocidades.

Fora do tempo

A maioria dos gestores públicos está decidida a inaugurar a Era do Cofre Fechado. Agora é tarde.

Caminho do dinheiro

Com grande e desqualificado elenco, seguem em Brasília as filmagens do longa metragem “Do Seu Para Outros Bolsos”. Em breve, nas telas de todo o País.

