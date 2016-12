Mercado da telefonia aposta na customização de acessórios

A customização está cada vez mais presente em acessórios que retratam algo único e ao mesmo tempo expõem características das personalidades dos consumidores. O comportamento não poderia ser diferente com os smartphones, que já são tratados como uma extensão do corpo, personalidade e até mesmo do humor dos usuários.

Sob este conceito, a empresa MobisFun, contando com a expertise de sua agência 3gplanning, entra no mercado de e-commerce, oferecendo aos usuários a possibilidade de criar na hora a sua capa protetora para celular. Além de contar com as doze coleções e mais de 1.300 estampas disponíveis para mais de 80 modelos diferentes de celulares, o cliente também pode usar a sua própria imagem, uma fotografia ou alguma arte do seu gosto.

– Ter algo único que você mesmo criou ou então eternizar alguma recordação de momento inesquecível não tem preço. Os consumidores querem inovar em seus produtos, imprimindo seus gostos, sua cara, sua personalidade, sempre surpreendendo os amigos, familiares, colegas e mostrando o seu valor e quem nós somos de forma mais ampla – argumenta o empresário Michael de Oliveira Azevedo.

Com um traço do conceito humorístico, a MobisFun apresenta o Guri de Uruguaiana como seu garoto propaganda, cuja coleção está disponível no site, com imagens tradicionais e paródias. Também é possível encontrar ilustrações entre as categorias amor; animais; meu jeito delicado; família; frases; humor; profissão; cursos; religião; e signos. Azevedo destaca como principais tendências as capas com frases e alusivas às profissões. Através da ferramenta de personalização, o cliente poderá usar as imagens que estão no computador dele ou então das redes sociais, um diferencial exclusivo da empresa. Além disso, pode contar com a galeria própria da empresa (MobisFun) e a galeria especial do Guri de Uruguaiana, para criar a própria capa.

